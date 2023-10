Vortelli's Pizza ist ein Multiplayer-Restaurantspiel, in dem Sie eine gemütliche Pizzeria besitzen und Ihren Kunden köstliches Essen servieren. Bei diesem Spiel steht Teamarbeit im Vordergrund, Sie können es aber auch alleine spielen! Schalten Sie die Funktion „Offenes Restaurant“ ein, damit die Kunden hereinspazieren. Gehen Sie zur Kasse, um ihre Bestellung entgegenzunehmen, und gehen Sie dann in die Küche, um den Teig zuzubereiten. Sie müssen Wasser und Mehl im Mixer vermischen und es dann zur Rollstation bringen, wo Sie die Pizza formen und alle vom Kunden gewünschten Zutaten hinzufügen. Sie können zwischen Käse, Peperoni, Ananas, Schinken, Soße, Wurst usw. wählen. Dann in den Ofen schieben und warten, bis der Timer klingelt. Zögern Sie nicht zu sehr, denn Ihre Kunden könnten die Geduld verlieren und davonstürmen! Wenn Sie Schwierigkeiten haben, schauen Sie im Trinkgeldglas nach, um etwas Geld zu finden, mit dem Sie sich bessere Geräte und Werkzeuge leisten können, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Vergessen Sie nicht, auch neue Stationen freizuschalten, da Ihnen sonst der Platz an der Theke ausgeht, wenn im Restaurant mehr los ist. Vortelli's Pizza mit einem Freund zu spielen ist ganz einfach: Pausieren Sie einfach Ihr Spiel und kopieren Sie den Einladungscode. Wenn Ihr Freund darauf klickt, erscheint er direkt in Ihrem Restaurant als Ihr Co-Koch. Sind Sie bereit, die beste Pizzeria der Stadt zu sein? Vortelli's Pizza wurde von Devortel kreiert. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Vortelli's Pizza kostenlos auf Poki spielen. Vortelli's Pizza kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

