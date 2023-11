Duck Life ist ein Online-Abenteuerspiel, in dem Sie einer Ente beibringen, in drei Disziplinen Rennen zu fahren: Laufen, Fliegen und Schwimmen. Sie üben jede der Disziplinen einzeln, um Ihre Ente zu verbessern. Das Ziel besteht darin, genügend Preisgeld zu verdienen, um Ihre von einem Tornado zerstörte Farm wieder aufzubauen. Münzen werden durch das Training oder Rennen anderer Enten verdient. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ente die Energie für Rennen hat, indem Sie Samen im Laden kaufen und füttern. Das Preisgeld kann auch verwendet werden, um schicke Entenhüte oder neue Farben zu kaufen. Ursprünglich in Flash erstellt, wurde Duck Life in Unity WebGL konvertiert, sodass das Spiel weiterhin im Desktop-Web verfügbar ist. Duck Life wird von Wix Games mit Sitz im Vereinigten Königreich entwickelt . Sie sind auch die Schöpfer von Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 und Duck Life: Battle.

