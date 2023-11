Ducklings ist ein süßes IO-Spiel, in dem Sie eine fürsorgliche Ente sind, die verlorene Entenküken aus dem Teich aufsammelt. Sie schwimmen herum, um so viele verlorene Entenküken einzusammeln, wie Sie finden können, um sie sicher zu Ihrem Nest zu bringen. Allerdings gibt es einen Haken, denn Sie sind nicht die einzigen fürsorglichen Enteneltern im Teich; Andere Enten werden versuchen, dir deine Entenküken zu stehlen, damit sie die Ehre und Upgrades für dein Nest erhalten, weil sie sie gerettet haben. Für jedes Entlein, das du rettest, gelangst du zum nächsten Level. Du hast das Spiel nach Level 400 beendet! Gehen Sie diesen anderen Enten unbedingt aus dem Weg und schützen Sie Ihre Küken so gut wie möglich. Und achten Sie auch auf Motorboote im Teich, denn sie werden Sie überfahren.

Website: ducklings.io

