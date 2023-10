Game of Farmers ist ein von AppyApp entwickeltes Casual-Idle-Farming-Spiel. Lassen Sie das chaotische Stadtleben hinter sich und beginnen Sie mit dem Bau Ihrer Traumfarm. Schalten Sie verschiedene Pflanzen-, Gemüse-, Obst- und Tierarten frei und verdienen Sie mit ihrer Hilfe Geld, auch wenn Sie offline sind. Verkaufen Sie Ihre Ernte und Bio-Produkte, um neue Arten von Samen zu kaufen, sogar magische. Dies ist Ihr erster Schritt auf dem Weg zum erfolgreichsten Landwirt der Welt. Sie wissen, was man sagt: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, pflanze ihre Samen und sieh zu, wie sie wachsen! Tippe auf das Grundstück, um das Land zu nutzen und Geld zu verdienen. Achten Sie auf Upgrade-Popups, um Ihre Einnahmen zu steigern. Nutzen/Ernten – Tippen oder klicken Sie mit der linken Maustaste. Game of Farmers wird von AppyApp erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

