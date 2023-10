Lovely Fox ist ein 2D-Anziehspiel, in dem Sie das Aussehen Ihrer süßen Fuchsfigur anpassen können. Wählen Sie aus fast einem Dutzend Fellmustern, verschiedenen Augenfarben, verschiedenen Arten von Ohren, Gesichtern, Schwänzen, Schnauzen, Kleidung, Accessoires und vielem mehr! Sie können den Hintergrund sogar in Winterlandschaften, Bauernhofblick oder wunderschöne Natur ändern. Das Beste daran ist: Sie können ein Foto Ihres Fuchses herunterladen, wenn Sie fertig sind. Teilen Sie Ihre tolle Kreation mit Ihren Freunden. Tippen Sie auf die Symbole an den Seiten, um verschiedene Gegenstände anzuprobieren. Tippen Sie auf das grüne Häkchen, um ein Foto zu speichern. Auswählen – Linke Maustaste. Lovely Fox wurde von Snails Animation erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Lovely Fox verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.