Diff ist ein Puzzlespiel, das Ihnen eine Gruppe von Elementen präsentiert und Sie versuchen, das andere zu erkennen. Das Spiel zeigt einen Satz desselben Buchstabens, Symbols oder Emojis an. Ihre Aufgabe ist es, denjenigen zu erkennen, der anders aussieht oder sich anders verhält, und so schnell wie möglich darauf zu klicken. Dieser Unterschied kann in der Farbe, Größe, Richtung oder dem Animationsstil des Elements liegen. Achten Sie ausreichend auf Details, um Diff fehlerfrei fertigzustellen? Verwenden Sie den Mauszeiger, um Objekte auszuwählen, zu ziehen und zu verschieben. Diff wird von PixelJam erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Cheap Golf und Dino Run auf Poki an!

Website: poki.com

