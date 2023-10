Crowded City ist ein Spiel über eine Stadt voller leerer Menschen. Sie müssen sie in Ihre eigene Farbe umwandeln und die größte Gruppe bilden. Wenn Sie auf andere Gruppen stoßen, die kleiner sind, können Sie diese in Ihre Gruppe umwandeln! Am Ende möchten Sie die größte Gruppe haben, also achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Farbe einer anderen Person umgewandelt werden ... Steuerung: Herumlaufen – Cursor/Klick

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Crowded City (Crowd City IO) verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.