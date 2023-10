Foggy Fox ist ein 3D-Action-Rollenspiel, in dem Sie einen Fuchs steuern, der sich auf ein Abenteuer begibt, um Beute zu sammeln und Feinde zu bekämpfen. Auf dieser Hack-and-Slash-Reise erkunden Sie ein magisches Königreich, in dem magische Schriftrollen und Zaubersprüche real sind, aber auch gefährliche Monster. Erkunden Sie verschiedene Welten durch Portale. Dazu benötigen Sie jedoch einen Schlüssel, um die Macht des Portals freizuschalten. Greife also jeden Feind an, den du im Spiel siehst, und plündere ihn. Sie werden die magischen Portalschlüssel, neue Waffen, bessere Rüstungen, Runen und vieles mehr fallen lassen. Unterwegs triffst du auch interessante NPCs, die dir helfen könnten. Verfügen Sie über Schlauheit, um in diesen nebligen Ländern zu überleben? Bewegen – WASD oder PfeiltastenAngriff – STRG, X oder LInteraktion – E oder BAusweichen – Leertaste, C oder KPause – ESCFoggy Fox wurde von Dragosha erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Foggy Fox kostenlos auf Poki spielen. Foggy Fox kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Foggy Fox verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.