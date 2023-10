Blightborne ist ein Spiel, in dem Sie mehrere Dungeons durchqueren müssen, um ein besonderes Artefakt zu finden. In der Welt von Blightborne beginnen Sie in einem Dorf, das seit Jahren heimgesucht wird. Die Menschen ziehen weg, die Ernte fällt aus und es gibt sogar Gerüchte, dass seltsame Kreaturen nachts die Stadt besuchen. Sie müssen ein mächtiges Artefakt zurückholen, um das Dorf wieder zum Blühen zu bringen. Durchquere die gefährlichen Dungeons, besiege die bösen Kreaturen, sammle Münzen, um besondere Gegenstände zu kaufen, und finde schließlich das magische Artefakt zurück. Bist du mutig genug, dich auf diese Quest einzulassen, alle Dungeons zu durchqueren und das Dorf zu retten? Steuerung: Pfeiltasten – bewegenZ – angreifen - nächster SkillÜber den Ersteller:Blightborne wurde von Mizadev erstellt. Sie sind bekannt für das Spiel Towntopia, hier spielbar auf Poki.

