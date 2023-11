Tiny Dangerous Dungeons ist ein Plattformspiel, bei dem Sie in Dungeons leben und nach Schätzen suchen. In diesem Pixel-Art-Metroidvania-Abenteuer kannst du einen riesigen Dungeon erkunden, gruseligen Kreaturen gegenübertreten, versteckte Power-Ups sammeln und neue Fähigkeiten erwerben, die dir bei deiner Suche helfen. Die von Ihnen gesammelten Gegenstände können der Schlüssel zum Freischalten neuer Passagen sein. Erkunden Sie also unbedingt jeden Winkel. Das Spiel ist im wunderschönen monochromen Pixel-Art-Stil der 90er Jahre gestaltet, sodass Sie beim Spielen Nostalgie spüren können. Kannst du Timmy helfen, die winzigen gefährlichen Kerker zu überleben und der beste Schatzsucher der Welt zu werden? Profi-Tipp: Probieren Sie den Zeitfahrmodus für eine schöne Herausforderung nach dem Ende des Spiels aus. Bewegen – Pfeil nach links/rechts. Springen – X oder Leertaste. Eingabetaste – Pfeil nach unten. Tiny Dangerous Dungeons wird von Adventure Island erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki an: Heart Star, Super Dangerous Dungeons und Total Party Kill! Sie können Tiny Dangerous Dungeons kostenlos auf Poki spielen. Tiny Dangerous Dungeons kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Tiny Dangerous Dungeons verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.