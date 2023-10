You Only Livez Twice, auch bekannt als YOLT, ist ein Spiel, in dem Sie als Mensch gegen die Zombiehorde überleben müssen. Das Spiel verfügt über 7 Level in verschiedenen Umgebungen wie einem Wald, einer Stadt, einem Bauernhof und einem alten Marineschiff. Der Schwierigkeitsgrad pro Level reicht von Tutorial bis fast unmöglich. Das muss übrigens kein Problem sein, denn sobald Sie von den Zombies gefressen wurden, können Sie sich einfach auf ihre Seite stellen und die Menschen schnappen. Du kannst die Level mit einem A-Status als Mensch oder einem B-Status als Zombie abschließen. WASD – bewegenMaus – schauenKlicken – schießenYou Only Livez Twice wurde von Ben McMahan erstellt. Er war der ehemalige Hauptschöpfer der bekannten Google Doodles.

Website: poki.com

