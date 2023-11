Züchte gentechnisch veränderte Enten, um an Wettbewerben teilzunehmen! Zuerst wählen Sie ein Ei aus. Jede Ente beginnt mit einzigartigen Lauf-, Schwimm-, Kletter- und Flugfähigkeiten. Treten Sie in Amateur-, Fortgeschrittenen- und Profi-Ligen an. Trainiere vor jedem Rennen, um dir einen schnellen Sieg zu sichern!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Duck Life 3 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.