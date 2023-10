Word vs Word ist ein Puzzlespiel für zwei Spieler, bei dem Sie in einem Wortbildungsspiel gegen einen anderen Spieler antreten. Erstelle deinen Charakter, wähle einen Avatar und stürze dich in ein Echtzeit-Match gegen einen Konkurrenten. Sie finden ein Kreuzworträtsel-ähnliches Brett voller durcheinandergebrachter Buchstaben und es ist Ihre Aufgabe, eine Reihe von Buchstaben zu streichen, um ein Wort zu bilden. Je länger Ihr Wort ist, desto mehr Punkte erhalten Sie. Achten Sie darauf, wie viele Punkte jeder Buchstabe enthält, damit Sie tolle Kombinationen bilden können! Es ist gut zu wissen, dass sowohl Sie als auch Ihr Gegner 12 spielverändernde Power-Ups nutzen können, die über Ihren Sieg oder Ihre Niederlage entscheiden können. Dazu gehören unter anderem: das Hinzufügen leerer Gelees zur Mischung, das Zusammensetzen Ihres Traumworts oder das Neumischen des gesamten Spielbretts, um den nächsten Punktestand Ihres Gegners zu sabotieren. Diese Power-Ups können nur einmal pro Spiel verwendet werden. Wählen Sie also mit Bedacht aus und wählen Sie Ihr Lieblings-Power-Up aus, bevor Ihr Gegner es tut! Wenn Sie Spiele wie Scrabble und Wordfeud mögen, werden Sie Word vs Word lieben! Vergessen Sie nicht, das Spiel mit Ihrem Freund zu teilen und herauszufinden, wer ein besserer Wortschmied ist. Wischen Sie über eine Buchstabenreihe, um ein Wort zu bilden. Je länger Ihr Wort ist, desto mehr Punkte erhalten Sie. Achten Sie darauf, wie viele Punkte jeder Buchstabe enthält, damit Sie tolle Kombinationen bilden können! Word vs Word wurde von Wix Games erstellt. Sie haben viele andere tolle Spiele auf Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia und Let's Roll. Sie können spielen Word vs Word kostenlos auf Poki. Word vs Word kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

