Spelling Bee ist in den USA ein sehr beliebtes Wortspiel. Die Regeln der Spelling Bee sind recht einfach. Finden Sie so viele Wörter wie möglich in einem Satz von 7 Buchstaben. Jeden Tag erhalten Sie neue 7 Buchstaben – 6 einfache und einen obligatorischen. Sie müssen auf dem Bildschirm oder der Tastatur auf die Buchstaben klicken, um daraus Wörter mit einer Länge von 4 Buchstaben zu bilden. In diesem Fall können Sie beliebig viele Buchstaben beliebig oft verwenden, jedes Wort muss jedoch einen zentralen Buchstaben enthalten. Je mehr Wörter, desto mehr Punkte erhalten Sie. Detailliertere Regeln finden Sie weiter unten.

