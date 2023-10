Versuchen Sie, das geheime Wort zu erraten! Semantle Junior funktioniert genauso wie Semantle, jedoch mit einfacheren Wörtern. Jede Vermutung muss ein Wort sein. Semantle sagt Ihnen, wie semantisch Ihr Wort dem geheimen Wort ähnelt. Im Gegensatz zu diesem anderen Wortspiel geht es hier nicht um die Rechtschreibung; es geht um den Sinn. Der Ähnlichkeitswert stammt von Word2vec. Die höchstmögliche Ähnlichkeit beträgt 100 (was anzeigt, dass die Wörter identisch sind und Sie gewonnen haben). Der niedrigste Wert liegt theoretisch bei -100, in der Praxis liegt er jedoch bei etwa -34. Mit „semantisch ähnlich“ meine ich ungefähr „im Kontext ähnlicher Wörter in einer Datenbank mit Nachrichtenartikeln verwendet“. Geheime Wörter können beliebige Wortarten sein, es handelt sich jedoch immer um einzelne Wörter. Es ist verlockend, nur an Substantive zu denken, da normale semantische Worträtselspiele so funktionieren. Lassen Sie sich nicht in die Falle tappen! Da unser Word2vec-Datensatz einige Eigennamen enthält, wird bei Vermutungen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Aber ich habe alle Wörter außer Kleinbuchstaben aus dem geheimen Wortsatz entfernt, und wenn Ihr Wort bis auf die Groß-/Kleinschreibung mit dem geheimen Wort übereinstimmt, gewinnen Sie trotzdem. Wenn Sie also wissen möchten, ob das Wort eher „nice“ oder „Nice“ bedeutet, können Sie nach beiden fragen. Der Indikator „Kommt näher“ zeigt Ihnen an, wie nah Sie dran sind. Wenn Ihr Wort zu den 1.000 normalen Wörtern gehört, die dem Zielwort am nächsten kommen, wird der Rang angegeben (1.000 ist das Zielwort selbst). Wenn Ihr Wort nicht zu den nächsten 1000 gehört, sind Sie „kalt“. (Mit „normalen“ Wörtern meine ich nicht großgeschriebene Wörter, die in einer sehr großen englischen Wortliste vorkommen; es gibt viele großgeschriebene, falsch geschriebene oder unklare Wörter, die möglicherweise nahe beieinander liegen, aber keine Rangfolge erhalten. Diese bekommen markiert mit "????"). Sie benötigen mehr als sechs Vermutungen. Sie werden wahrscheinlich Dutzende von Vermutungen benötigen. Es gibt jeden Tag ein neues Wort, wobei ein Tag um Mitternacht UTC oder 19:00 Uhr Ihrer Zeit beginnt.

Website: semantle.com

