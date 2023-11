Flying Car Simulator ist ein 3D-Fahrspiel von Blue Axis. In diesem Spiel können Sie frei durch die Stadt fahren oder geradeaus fliegen, wenn Ihnen das Fahren zu langweilig ist. Genießen Sie den Blick auf die Stadt von oben, während Sie in der Luft durch die Körbe fliegen, um Ihre Flugfähigkeiten unter Beweis zu stellen und zu beweisen, dass Sie Herausforderungen meistern können. Es stehen mehrere Autos zur Auswahl. Wählen Sie also dasjenige aus, das am besten zu Ihnen passt. Und vergessen Sie nicht, Nitro für einen süßen Geschwindigkeitsschub zu nutzen! Fahren – WASD-Tasten Fliegen (oder landen) – FB Bremse – Leertaste Nitro – Shift Der Flying Car Simulator wurde von Blue Axis erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

