Sports Car Challenge ist ein 3D-Fahrspiel von Blue Axis Games. Steigen Sie in verschiedene Sportwagen und gehen Sie an ihre Grenzen! Erkunden Sie eine wunderschöne Großstadt und fahren Sie mit dem Fahrzeug Ihrer Wahl wohin Sie wollen. Sie können auch Herausforderungen meistern oder fantastische Stunts ausführen, um Passanten zu beeindrucken. Es gibt über 15 Missionen, die Sie erfüllen müssen, und mehrere Autos zur Auswahl. Suchen Sie sich also das Auto aus, das am besten zu Ihnen passt, und fahren Sie los. Vergessen Sie nicht, das Spiel mit Ihren Freunden zu teilen! Fahren – WASD-Tasten, Bremse – Leertaste, Nitro – Shift. Die Sports Car Challenge wurde von Blue Axis Games erstellt. Spielen Sie ihr anderes Autofahrspiel auf Poki: Flying Car Simulator

Website: poki.com

