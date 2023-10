Lords of Gomoku ist ein von Stefan Nikolic entwickeltes Puzzle- und Strategie-Brettspiel, bei dem der Spieler seine Figuren auf eine 5 in einer Reihe bringen muss, um zu gewinnen. Stellen Sie Ihre Fähigkeiten auf die Probe und fordern Sie die Herren von Gomoku in diesem Puzzlespiel heraus. Treten Sie auf verschiedenen und spannenden Brettern gegen Ihre Feinde an, gewinnen Sie 5 in Folge vor ihnen und krönen Sie sich selbst zum neuen Champion. Fordern Sie für noch mehr Spaß einen Freund heraus und spielen Sie mit ihm im Mehrspielermodus! Klicken Sie mit der linken Maustaste, um Ihre Spielsteine ​​auszuwählen und zu platzieren. „Lords of Gomoku“ wurde vom serbischen Entwickler Stefan Nikolic erstellt. Sie können ihr anderes Spiel Gem 11 auf Poki spielen!

Website: poki.com

