Viking Village ist ein Strategiespiel, in dem Sie für den Bau und die Verteidigung Ihrer Dörfer gegen nächtliche Invasionen verantwortlich sind. Sammle Ressourcen, baue Armeen, schütze Türme an strategischen Positionen und kontrolliere Nahkampfkrieger der Wikinger direkt, um zu überleben. Um zu gewinnen, müssen Ihre Einheiten feindliche Dörfer angreifen und deren Dorffeuer zerstören. Sie können mächtige Barbaren und Drachen fangen, um Ihre Verteidigung zu verstärken. Es stehen viele Helden und Haustiere mit einzigartigen Fähigkeiten zur Auswahl. Sie können Hirsche sogar direkt steuern, wenn Sie zusätzliche Angriffskraft benötigen! Wie viele Tage kann man in Viking Village überleben? Viking Village wurde von Limitless LLC, einem Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in den USA, entwickelt. Sie haben ein weiteres Spiel auf Poki: Apple Knight! Beide Spiele finden Sie im App Store und Play Store!

Website: poki.com

