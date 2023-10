Cave Blast ist ein rasantes Schießspiel mit vielen spielbaren Charakteren. Schieße auf Fledermäuse und andere Monster! Dieses Actionspiel fordert Sie heraus, gleichzeitig zu fliegen und Ihre Waffe abzufeuern. Sie können als talentiertes Schwein, Hund, Vampir oder Elf spielen. Beginnen Sie mit einem Pinguin- oder Bienenkumpel oder wählen Sie eine besondere Kraft! Machen Sie sich bereit, den Computer den ganzen Tag mit diesem Spiel zu belasten! Bewegen Sie Ihre Hog-Karte in Richtung der Karte, mit der Sie interagieren möchten. Bewegen – Pfeiltasten, WASD oder tippen Sie auf den gewünschten Kartensteckplatz. Cave Blast wurde von Snoutup Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Schweinespiele auf Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom und Ninja Shurican

Website: poki.com

