Pogo Penguin ist ein cooles und süßes Pinguinspiel von DoubleDutch Games. In diesem Spiel steuerst du einen Pinguin auf einem Pogostick. Sie müssen Hindernissen ausweichen und dabei so viel Nahrung wie möglich sammeln. Während der Runde kannst du viele Power-Ups sammeln, um dir das Leben zu erleichtern und so weit wie möglich zu springen! Messen Sie sich mit Ihren Freunden, indem Sie den besten Highscore erzielen, oder finden Sie heraus, wer die weiteste Distanz springen kann. Durch das schnelle Springen über die Hindernisse gibt Ihnen das Spiel einen Boost, der Ihre Punktzahl noch schneller steigen lässt. Das Spiel gibt dir coole Ziele, die du erfüllen kannst. Wenn Sie ein Ziel erreichen, erhalten Sie eine schöne Belohnung. Sammle im Level Münzen und kaufe im Laden ein paar nette Upgrades für den Geschwindigkeitsboost oder den Münzmagneten oder kaufe Upgrades für Gegenstände, die du im Spiel sammeln kannst, wie Unbesiegbarkeit oder den Sternenboost! Das Spiel bietet einen niedlichen Soundtrack, einen coolen Hintergrund und nette Charaktere, denen man auf dem Pogostick ausweichen muss. Kannst du einen Highscore aufstellen? Vorwärts springen/Auswahl bestätigen (Menü) – Leertaste. Durch das Menü navigieren – Pfeiltasten. Pogo Penguin wurde von DoubleDutch Games erstellt. Sie sind auch für das berühmte Spiel Speed ​​Runners bekannt.

Website: poki.com

