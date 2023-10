Lava Bird ist ein hektisches Flappy-Vogel-Spiel, in dem Sie Feuerbälle abschießen können, um die feindlichen Vögel zu zerstören, die Sie verfolgen! Beachten Sie, dass Sie diesen Feuerbällen auch selbst ausweichen müssen, da Sie sie vor sich abfeuern! Das Spiel verfügt über einen epischen Soundtrack und eine wirklich schöne Geschichte, die Sie freischalten können, indem Sie in einer Runde so viele Feinde wie möglich töten. Steuerung: Leertaste – Schießen/Fliegen. Über den Ersteller: Lava Bird wurde von Unept erstellt, der auch Unicycle Hero erstellt hat.

Website: poki.com

