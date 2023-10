SUPERHOT Prototype ist ein Ego-Shooter-Spiel, bei dem sich die Zeit bewegt, sobald Sie sich bewegen. Schießen Sie und bewegen Sie sich, um zu sehen, wie Ihre Kugeln abfliegen. Bleiben Sie stehen und auch Ihre Kugeln werden sich nicht mehr bewegen. Dies gilt auch für feindliches Feuer! Bewegen Sie sich und schießen Sie auf Ihre Feinde. Stehen Sie still und suchen Sie nach den besten Möglichkeiten, sich zu bewegen und dem einfallenden Feuer auszuweichen. Deine Waffe hat nur ein paar Kugeln, also nimm dir unbedingt eine weitere, um fortzufahren. Das Spiel bietet 5 coole Level. Kannst du den Endgegner in SUPERHOT Prototype besiegen? Spielanleitung: Die Zeit bewegt sich, wenn Sie sich bewegen. Bewegen – WASDShooten – Linker MausklickÜber den Ersteller: Der SUPERHOT-Prototyp wurde vom großartigen SUPERHOT-Team erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

