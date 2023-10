Aquanaut ist ein unterhaltsames U-Boot-2D-Erkundungsspiel, in dem Sie als U-Boot durch das Meer schwimmen. Hüten Sie sich vor starken Strömungen und vor Feinden! Lassen Sie sich von nichts auf Ihrer Suche nach Edelsteinen aufhalten! Aquanaut wurde von Nitrome entwickelt. Jedes Level hat unterschiedliche Herausforderungen. Das Spiel erfreut sich bis heute großer Beliebtheit! Genieße deine Meeresabenteuer hier auf Poki! Sammle unterwegs alle Edelsteine ​​und erreiche die Schatztruhe am Ende des Levels. Bewegen – Mausklick zum Bewegen. Lass eine Bombe fallen – SpaceAquanaut wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später emuliert in HTML5 von AwayFL. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki:

Website: poki.com

