Test Subject Complete ist ein Plattformspiel von Nitrome. Reise durch ein Testlabor und versuche, bösen Wissenschaftlern zu entkommen! Dieses Plattformspiel versetzt Sie in ein mysteriöses, gefährliches Labor. Die Forscher beabsichtigen, Sie für Böses auszunutzen, und Sie müssen durch jedes Level navigieren, um zu entkommen. Greife die anderen Testsubjekte an, um zu überleben!Test Subject Complete wurde von Nitrome entwickelt. Jedes Level hat unterschiedliche Herausforderungen. Das Spiel erfreut sich bis heute großer Beliebtheit! Genießen Sie Ihre Abenteuer hier auf Poki!Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - PfeiltastenAction - /Test Subject Complete wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki:

