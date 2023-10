Learn 2 Fly ist ein Abenteuerspiel, in dem Sie Ihrem Pinguin das Fliegen beibringen müssen. In diesem Spiel kannst du Münzen sammeln, um alle Arten von Power-Ups zu kaufen, mit denen du deinen Pinguin weiter fliegen lassen kannst. Sie können damit beginnen, einen einfachen Regenschirm zu kaufen, um während Ihres Fluges nach unten zu schweben, anstatt abzustürzen. Wenn Sie jedoch weiter im Spiel vorankommen, können Sie Raketen kaufen, um sich vorwärts zu bewegen! Versuchen Sie, sich die ultimative Ausrüstung zu besorgen und so weit zu fliegen, wie Sie sich vorstellen können! Bringen Sie Ihrem Pinguin das Fliegen bei, indem Sie auf Rampen üben und verschiedene Gegenstände wie Regenschirme kaufen, damit er weiter fliegen kann. Befolgen Sie die Anweisungen im Spiel, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Learn 2 Fly wurde von HeroCraft entwickelt.

Website: poki.com

