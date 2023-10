Springe von Kachel zu Kachel und vermeide es, in den Tod zu stürzen, während du in TileFall.io ständig auf andere Spieler triffst. In diesem von einem anderen beliebten Partyspiel inspirierten Plattformspiel verschwinden die Spielsteine ​​unter Ihren Füßen, sobald Sie darauf treten. Fans von Among Us spielen gemeinsam online, um ihren Lieblingstitel auf eine neue Art und Weise zu erleben. Laufen und springen Sie so schnell wie möglich, um so lange wie möglich auf der Ebene zu bleiben, bevor Sie in eine tiefere Etage fallen. Gehören Sie zu den wenigen Spielern, die es schaffen, einen kühlen Kopf zu bewahren und bis zum Ende der Runde an der Spitze zu bleiben?

Website: tilefall.io

