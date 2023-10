Cactu-Sama ist ein Puzzle-Plattformspiel von Diemorth. In diesem Spiel musst du einem Kaktus helfen, die Wüste zu durchqueren und seinen Gefährten zu finden. Sie müssen die Hindernisblöcke zum richtigen Zeitpunkt aktivieren und deaktivieren, um das Level zu bestehen, ohne zu ertrinken. Bewegen Sie sich über oder unter die Blöcke, ohne das Wasser zu berühren, und schaffen Sie einen freien Weg nach draußen! In Cactu-Sama gibt es 20 Level, in denen Sie Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung herausfordern können. Wie schnell schaffst du es, alle 20 Level zu beenden? Jede Blockfarbe entspricht einer Zahl: 1, 2, 3 oder 4. Drücken Sie die entsprechende Zahl, um Blöcke zu aktivieren und zu deaktivieren. Achten Sie darauf, das Wasser nicht zu berühren! Bewegen – Pfeiltasten oder Wischen Block ändern – 1, 2, 3 oder 4 Cactu-Sama ist ein Puzzle-Plattformspiel, das von Diemorth, einem in Portugal ansässigen Spieleentwickler, entwickelt wurde. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

