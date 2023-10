Linebacker Alley ist ein beliebtes American-Football-Spiel im Internet, das von Tony Corbin entwickelt wurde. Obwohl das Spiel über ein einfaches Gameplay verfügt, erfreut es sich bereits seit langem großer Beliebtheit. In der Lineback Alley besteht das Ziel darin, die Verteidigungslinien des Gegners zu durchbrechen und einen Touchdown zu erzielen. Jedes Mal, wenn Sie einen Touchdown erzielen, betreten Sie ein neues Level, in dem mehr Gegner versuchen, Sie anzugreifen. Das Spiel beginnt mit einem Tutorial, das Sie mit der Steuerung und den verfügbaren Spezial-Power-Ups vertraut macht. Von da an liegt es an Ihnen, so viele Touchdowns wie möglich zu machen! Nach links bewegen – linke Pfeiltaste. nach rechts bewegen – rechte Pfeiltaste. Vorwärts sausen – Pfeil nach oben drehen – STony Corbin hat die Linebacker Alley-Serie entwickelt. Neben Linebacker Alley hat er auch Linebacker Alley 2 erstellt, das auch auf Poki verfügbar ist.

Website: poki.com

