Guess What?

Erraten Sie, was? ist ein schönes Puzzlespiel, bei dem man über ein Bild fahren muss, um zu erkennen, was es ist. Sobald ein Timer abgelaufen ist, rollen Sie sich schnell auf die richtige Antwort zu, bevor Ihr Gegner sie bekommt. Erziele die meisten Punkte, bevor das Spiel endet, um zu gewinnen! Sie können Ihren Gegner schlagen, um ihn von der richtigen Antwort abzuhalten, oder ihn dazu bringen, die falsche Antwort zu treffen! Können Sie alle Bilder richtig erraten? Steuerung: Bewegen – W/A/S/D oder Pfeiltasten. Über den Ersteller: Ratet mal, was? wurde von KasSanity erstellt. KasSanity hat viele Spiele auf Poki entwickelt.

Website: poki.com

