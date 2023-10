🎅 The Impossible Quizmas ist ein Online-Quizspiel zum Thema Weihnachten, das von Splapp-me-do entwickelt wurde. Dieses urkomische Feiertagsspiel beinhaltet so viele knifflige Fragen. Manchmal muss man die lustigste Antwort wählen. In anderen Runden müssen Sie versteckte Leckereien finden. Füllen Sie Ihr Regal mit Geschenken, während Sie Weihnachtsmusik hören. Dieses originelle Spiel funktioniert ohne Flash auf jedem Gerät. Klicken Sie auf die richtige Antwort aus den vier Optionen. Verwenden Sie „Überspringen“, um bestimmte Fragen des Spiels zu überspringen. Achten Sie auf Bomben, die über einen Timer verfügen, um die Frage zu beantworten, bevor die Zeit abläuft oder das Spiel vorbei ist. Das Impossible-Quiz wurde von Splapp-me-do erstellt. Schauen Sie sich auch das Original-The Impossible Quiz und das neueste The Impossible Quiz 2 an.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit The Impossible Quizmas verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.