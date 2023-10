Arithmetica ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie mathematische Fragen schnell lösen. Klicken oder tippen Sie einfach auf die richtige Zahl zur Gleichung auf Ihrem Bildschirm. Jede schnelle richtige Antwort verlängert Ihren Timer. Wenn der Timer abgelaufen ist, verlieren Sie das Spiel! Sie müssen diese Probleme also so schnell wie möglich lösen, um Ihre Punktzahl zu maximieren. Spielen Sie jeden Tag Arithmetica, um Ihre mathematischen Fähigkeiten zu verbessern und Ihr Gehirn zu trainieren. Wie viele mathematische Fragen können Sie in einer Minute lösen? Klicken oder tippen Sie schnell auf die richtige Zahl für die Gleichung. Jede schnelle richtige Antwort verlängert Ihren Timer. Wenn Ihr Timer abgelaufen ist, verlieren Sie das Spiel. Arithmetica wurde von Eidosk erstellt. Spielen Sie ihre anderen Geschicklichkeitsspiele auf Poki: Fast Typer, Fast Typer 2 und Fast Typer 3

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ArithmeticA verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.