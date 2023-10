Speed ​​King ist ein einzigartiges Arcade-Spiel mit Plattform- und Puzzle-Elementen. Als schnelles Mitglied der königlichen Familie haben Sie das Recht, alles zu zerstören, was in Ihrem Königreich existiert. Machen Sie von diesem Recht Gebrauch, indem Sie jede Kiste, die Sie sehen, schnell zerdrücken. Sie können in jede Richtung wischen, um schnell zu rennen. Wischen Sie weiter durch das Level, während Sie Feinden und Hindernissen ausweichen und auf die Grenzen des Levels achten, um sich in die richtige Richtung zu bewegen. Einfach richtig? Nun, eine Möglichkeit, das herauszufinden. Springe ins Spiel, schließe jedes Level ab und kehre als Speed ​​King auf deinen Thron zurück! Benutze WASD oder die Pfeiltasten, um dich vorwärts, rückwärts oder seitwärts zu bewegen! Wischen Sie auf Mobilgeräten einfach in die Richtung, in die Sie gehen möchten! Speed ​​King wurde von Martin Magni (Fancade) erstellt. Spielen Sie ihr herausforderndes Puzzle-Plattform-Fahrspiel auf Poki: Drive Mad! Sie können Speed ​​King kostenlos auf Poki spielen. Speed ​​King kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

