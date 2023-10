Line Up: Dots!

Aufstellung: Punkte! ist ein Denkspiel, bei dem man alle Punkte in der richtigen Reihenfolge verbinden muss. Jede Verbindung mit einem Punkt zählt 1. Überprüfen Sie unbedingt, an welchen Positionen Sie einen Start erreichen müssen, um die perfekte Punktzahl zu erzielen. Sie können Ihre eigene Grenze nicht überschreiten, also achten Sie darauf, den richtigen Ansatz zu wählen. Bist du hängen geblieben? Neben der Glühbirne unten können Sie die Nummer einer Position anzeigen, um weiterzukommen. Es gibt jede Menge Levels, die du freischalten kannst, und sogar einige nette Themen! Schaffst du es, die Vollversion zu schlagen? Punkte verbinden – Mausklick und gedrückt halten. Aufstellung: Punkte! wurde von Rodolfo Seabra erstellt, es ist sein erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

