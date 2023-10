Air Hockey Championship Deluxe ist ein cooles Airhockeyspiel, das Sie entweder alleine oder mit einem Freund spielen können! Spielen Sie klassisches Airhockey in Ihrem eigenen Browser. Stellen Sie sicher, dass Sie 7 Punkte vor Ihrem Gegner erzielen, um das Spiel zu gewinnen. Nutzen Sie die Seiten des Tisches, um aus einem schönen Winkel zu punkten! Und vergessen Sie nicht, so gut wie möglich zu verteidigen. Schauen Sie sich unbedingt alle verschiedenen Level und Pucks an, die Sie freischalten können, damit das Spiel noch besser aussieht. Wirst du der ultimative Air-Hockey-Champion? Steuerpaddel – Cursor Steuerpaddel-Mehrspielermodus – WASD/Pfeile Akos Makovics hat dieses wunderbare Air-Hockey-Spiel entwickelt. Dies ist sein Debütspiel auf Poki.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Air Hockey Championship Deluxe verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.