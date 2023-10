Big Shot Boxing ist ein Boxspiel, in dem Sie sich in der Rangliste nach oben kämpfen müssen, um Ihre Karriere in der Hall of Fame des Boxens zu beenden! Wählen Sie zunächst einen Kämpfer aus, engagieren Sie einen Trainer und lernen Sie einige Bewegungen. Schlagen Sie Ihren Gegner mit einem Jab, Cross oder Uppercut und achten Sie darauf, dass Sie auf der Hut sind. Wirf eine schöne Kombination, um deinen Gegner zu betäuben. Gewinnen Sie entweder durch die meisten Punkte oder durch einen KO! Steigen Sie die Leiter hinauf und trainieren Sie dabei Ihre Fähigkeiten wie Gesundheit, Kraft, Kinn und Erholung. Wenn Sie in einem Kampf zu Boden gehen, haben Sie 10 Sekunden Zeit, um sich zu erholen. Verdiene etwas Geld, um die Handschuhe, Shorts und Stiefel deines Charakters individuell anzupassen. Es gibt auch mehrere Erfolge, die Sie freischalten können, indem Sie Spiele gewinnen, Titel gewinnen und Ihren Titel verteidigen. Schaffst du es in die Hall of Fame? Steuerung: Rechter Pfeil – JabLinker Pfeil – KreuzX – Aufwärtshaken Z – BlockÜber den Ersteller: Big ​​Shot Boxing wurde von Colin Lane erstellt. Er ist bekannt für seine anderen Spiele: Wrassling, Dunkers, Dunkers-2, Touchdowners, Knight Brawl, Battle Golf und viele mehr! Sie sind alle auf Poki spielbar!

