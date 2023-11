Rhomb ist ein Puzzlespiel von Kek Games. In diesem entspannenden, minimalistischen Puzzle-Erlebnis müssen Sie einen Knoten aus Rauten in der richtigen Reihenfolge lösen. Untersuchen Sie jede Linie und ihre Verbindung, um festzustellen, welche Raute Sie zuerst loslassen müssen, und vermeiden Sie Kollisionen mit anderen Rauten. Ein Level ist abgeschlossen, wenn Sie alle Rauten erfolgreich losgelassen haben. Wenn Sie nicht weiterkommen, nutzen Sie die Hinweisfunktion, indem Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten über dem Rätsel tippen. Kannst du alle Level in Rhomb abschließen? Probieren Sie es einfach aus! Klicken oder tippen Sie auf eine Raute, um sie zu lösen, ohne andere Rauten zu berühren. Raute wurde von Kek Games erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

