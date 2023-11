Nonogram ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie das Quadratgitter mit Farbe füllen, um ein verstecktes Bild freizulegen. Jedes Puzzle enthält ein Bild mit verschiedenen versteckten Quadraten. Überprüfen Sie die Zahlen oben und links vom Raster, denn sie geben Ihnen einen Hinweis darauf, wie viele Felder Sie ausfüllen müssen und wie viele Sie leer lassen müssen, indem Sie ein „X“ setzen. Wenn in einer Spalte beispielsweise die Zahl 5 angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie in dieser bestimmten Spalte fünf Felder ausfüllen müssen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie nicht raten. Es ist immer besser, es durch Logik und Ausfüllen benachbarter Quadrate zu bestimmen. Sie können einen Hinweis nutzen, wenn Sie nicht weiterkommen, und sogar ein Leben wiederherstellen, wenn Sie zu viele Fehler gemacht haben. Machen Sie weiter und stürzen Sie sich in das optisch ansprechendste Kreuzworträtsel, das Sie dieses Jahr spielen werden! Füllen Sie die Quadrate mit Farbe und achten Sie dabei auf die Reihenfolge der angezeigten Zahlen. Wenn angezeigt wird: Quadrate füllen - Tippen oder linke Maustaste. Nonogram wurde von WeDoYouPlay erstellt. Es gibt noch andere Puzzlespiele auf Poki: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram ist sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon kostenlos auf Poki spielbar.

