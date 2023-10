ÜBERALL SPIELEN Es ist einfach, überall und jederzeit zu spielen. Solange Sie angemeldet sind, können Sie auf jedem Gerät dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Ihre Rätsel werden in der App und im Internet verfügbar sein. TÄGLICHE RÄTSEL Das Kreuzworträtsel: Das Kreuzworträtsel in der App ist das gleiche Rätsel, das jeden Tag in der Zeitung New York Times abgedruckt wird. Der Schwierigkeitsgrad nimmt von Montag bis Samstag zu. Das Sonntagsrätsel ist mittelschwer (aber es ist das größte). Das Mini-Kreuzworträtsel: Das Mini-Kreuzworträtsel ist ein kurzes Kreuzworträtsel, das Sie in wenigen Minuten lösen können – es eignet sich perfekt zum Spielen in den Pausen Ihres Tages. Der Schwierigkeitsgrad des Mini nimmt im Laufe der Woche nicht zu und bietet einfachere Hinweise. Spelling Bee: Ist das Durcheinander Ihre Stärke? Spielen Sie Spelling Bee und sehen Sie, wie viele Wörter Sie mit 7 Buchstaben bilden können. Jeden Tag um 3 Uhr morgens (ET) sind neue Spelling Bee-Rätsel verfügbar. MINI- UND MIDI-PUZZLE-PAKETE Laden Sie diese thematischen Rätsel herunter und fügen Sie sie Ihrer Sammlung hinzu. Das erste Puzzle in jeder Packung ist kostenlos. Stellen Sie sicher, dass Sie noch einmal nach neuen Paketen suchen. VERGANGENE RÄTSEL Kreuzworträtsel-Abonnenten können das Kreuzworträtsel und das Mini aus unseren Archiven abspielen, die bis ins Jahr 1993 zurückreichen. FUNKTIONEN, DIE IHNEN BEI DER LÖSUNG HELFEN Überprüfen oder decken Sie einzelne Kreuzworträtselquadrate, Wörter oder das gesamte Rätsel auf oder aktivieren Sie die automatische Prüfung, um das Rätsel zu lösen. Aktivieren Sie unser dunkles Farbschema, um zu jeder Tageszeit zu spielen. Nehmen Sie die Zeit selbst fest oder deaktivieren Sie den Timer, um in Ihrem eigenen Tempo zu spielen. BESTENLISTEN Füllen Sie das tägliche Mini-Kreuzworträtsel aus und vergleichen Sie die Lösungszeiten mit Ihren Freunden. Sie benötigen kein Abonnement, um auf diese Funktion zuzugreifen. Sie müssen jedoch ein kostenloses New York Times-Konto einrichten, falls Sie noch keines haben.

Website: nytimes.com

