Pink ist ein Puzzlespiel von Bart Bonte. In diesem Spiel ist jedes Level einzigartig. Es gibt 25 wunderschön gestaltete Rätsel, und Sie müssen Ihre Denkweise ändern, um sie alle zu lösen. Die Glühbirnentaste in der oberen rechten Ecke kann Ihnen einen Hinweis geben, wenn Sie auf einem Level nicht weiterkommen. Sie können die Hinweis-Schaltfläche bei Bedarf mehrmals verwenden! Kannst du jedes Level in Pink beenden? Benutze deine linke Maustaste, um mit dem Rätsel zu interagieren. Klicken Sie auf die Glühbirne, um Hinweise zu erhalten.Pink wurde von Bart Bonte erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green und Factory Balls Forever

Website: poki.com

