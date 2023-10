Swingo ist ein Arcade-Spiel, das Plattform- und Action-Genre in einem unterhaltsamen Paket vereint. Du steuerst einen niedlichen, hüpfenden Charakter, der sich nur mit einem Enterhaken bewegen kann. Feuern Sie den Haken ab und ziehen Sie sich in die Richtung, in die Sie gehen möchten! Ihr Charakter wird herumschwingen und hüpfen, bis Sie am Ende jedes Levels die Frucht erreichen. Für jedes erfolgreich abgeschlossene Level erhältst du Punkte, mit denen du coole neue Charaktere freischalten kannst. Der erste ist ein Frosch. Kannst du alle Tiere freischalten? Sie werden es lieben, die lebendigen und kreativen Levels voller Überraschungen in Swingo zu erkunden! Benutzen Sie den Enterhaken, um sich zu bewegen! Zielen und schießen – Klicken Sie mit der linken Maustaste, ziehen Sie und lassen Sie los. Es gibt eine Menge einzigartiger Swingo-Charaktere im Spiel, die Sie freischalten können. Sie sind alle Tieren nachempfunden. Swingo wurde von Blumgi, einem Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Frankreich, entwickelt. Spielen Sie ihre legendären Spiele auf Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi Castle. Swingo kann kostenlos auf Poki gespielt werden. Swingo kann sowohl auf Ihrem Computer als auch auf Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

