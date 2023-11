Stealing the Diamond ist der dritte Teil der beliebten Henry Stickmin-Spieleserie. Helfen Sie Henry Stickmin, in ein Museum einzubrechen und einen Diamantenraub durchzuführen. Wählen Sie eine der riskanten Methoden, um an den Diamanten zu kommen, und achten Sie auf die Konsequenzen Ihres Handelns. Dieses Point-and-Click-Abenteuer versetzt Sie in die Lage eines Juwelendiebs. Sie müssen bei jedem Schritt des Raubüberfalls gefährliche Entscheidungen treffen. Wählen Sie die richtigen Maßnahmen, um mit den Diamanten davonzukommen! Auf Poki finden Sie alle Henry Stickman-Spiele, die Sie jetzt kostenlos online spielen können. Verwenden Sie die linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Stealing the Diamond wurde von Puffballs United erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Henry Stickmin-Spiele auf Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Infiltrating the Airship und Fleeing the Complex

