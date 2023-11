Breaking the Bank ist der erste Teil der beliebten Henry Stickmin-Spieleserie. Helfen Sie Henry Stickmin, in eine Bank einzubrechen, die mitten in der Wüste liegt. Wählen Sie eine der riskanten Entscheidungen und beobachten Sie, wie sich der Rest der Geschichte entfaltet. Sie können Tunnel graben, Sprengstoff verwenden, mit Lasern bohren, mit Abrissbirnen zerstören, einen Teleporter verwenden oder sich sogar verkleiden! Stellen Sie sicher, dass Sie Breaking the Bank mehrmals spielen, um alle Enden zu erreichen. Auf Poki finden Sie alle Henry Stickman-Spiele, die Sie jetzt kostenlos online spielen können. Verwenden Sie die linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Breaking the Bank wurde von Puffballs United erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Henry Stickmin-Spiele auf Poki: Escaping the Prison, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship und Fleeing the Complex

Website: poki.com

