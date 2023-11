Infiltrating the Airship ist der vierte Teil der beliebten Henry Stickmin-Spieleserie. Versuchen Sie, bei einer tödlichen Mission am Himmel nicht zu scheitern! Wenn Sie das Luftschiff infiltrieren, müssen Sie in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, riskante Entscheidungen treffen. Sie beginnen mit der Auswahl des Ohrhörers, der Kanonenkugel, der Enterhakenpistole oder der klebrigen Hand. Jede Szene präsentiert eine neue Art zu sterben. Hast du schon alle möglichen Enden herausgefunden? Auf Poki finden Sie alle Henry Stickman-Spiele, die Sie jetzt kostenlos online spielen können. Verwenden Sie die linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Infiltrating the Airship wurde von Puffballs United erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Henry Stickmin-Spiele auf Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond und Fleeing the Complex

Website: poki.com

