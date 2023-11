Escaping the Prison

„Escapeing the Prison“ ist der zweite Teil der Henry-Stickmin-Legacy-Reihe. Ihr Ziel ist es, an den Wachen vorbeizukommen, ohne erwischt zu werden. Sie können in jeder Phase des Zeitspiels aus einer Vielzahl von Werkzeugen wählen: Datei, Mobiltelefon, Bohrer, NrG-Getränk, Teleporter und Raketenwerfer. Wenn Sie die richtigen Entscheidungen treffen, kommen Sie vielleicht lebend heraus! Hast du schon alle möglichen Enden herausgefunden? Sie können dem Lame Way, dem Sneaky Way oder dem Badass Way entkommen! Auf Poki finden Sie alle Henry Stickman-Spiele, die Sie jetzt kostenlos online spielen können. Verwenden Sie die linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Nutzen Sie die verschiedenen Werkzeuge in jedem Level, um an den Wachen vorbeizukommen. Escapeing the Prison wurde von Puffballs United entwickelt. Spielen Sie ihre anderen legendären Henry Stickmin-Spiele auf Poki: Breaking the Bank, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship und Fleeing the Complex

Website: poki.com

