Drill Up ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie sich durch den Boden kämpfen und die höchste Punktzahl erreichen müssen! Drill Up wurde von UAB Applava erstellt. Gehen Sie durch den Erdkern nach oben und versuchen Sie, ein paar Münzen zu sammeln, aber seien Sie vorsichtig, das Magma unter Ihnen steigt auf. Seien Sie schnell genug, um die Lava auszubohren, und zielen Sie unbedingt auf die sich drehenden Räder, falls Sie danebengehen , du wirst es nicht schaffen. Schalte alle Charaktere frei und bahne dir deinen Weg nach oben, stelle einen neuen Rekord auf und werde der Drill-Up-Meister Nummer 1! Steuerung: Leertaste / Klick – Springen. Über den Ersteller: Drill Up wurde von UAB Applava erstellt.

Website: poki.com

