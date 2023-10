Backflipper ist ein Ragdoll-ähnliches Physikspiel, in dem Sie sich mit einem Rückwärtssalto über Wolkenkratzer, Häuser, Bäume und mehr bewegen. Von den Machern, die Ihnen Flip Master und Flip Diving gebracht haben, spielen Sie MotionVolts neues Spiel Backflipper auf Poki, um zu beweisen, dass Sie der beste Backflipper der Stadt sind. Stellen Sie bei verschiedenen Hindernissen sicher, dass Ihr Timing stimmt, um alle Ihre Überschläge zu landen. Spielen Sie das Backflipper-Spiel und verdienen Sie unterwegs Münzen, um Charaktere wie einen Pinguin, einen Präsidenten, einen Astronauten und mehr freizuschalten, die alle über ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften verfügen. In diesem Sportspiel kannst du die coolsten Backflips machen. Viel Spaß beim Umdrehen! Maus – Klicken, halten und bewegen, um umzudrehen und zu landen – Bewegen Sie Ihre Maus nach links oder rechts, um Ihren Backflipper beim Umdrehen zu bewegen, um sicherzustellen, dass er auf der Matte landet! - Verdiene Münzen und schalte andere Flipper mit Spezialfähigkeiten frei, um noch mehr Flipper zu landen! Backflipper wurde von MotionVolt Games mit Sitz in Helsinki, Finnland, entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer der Hits Flip Diving und Flip Master.

Website: poki.com

