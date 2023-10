Flip Runner ist ein Parkour-Spiel, bei dem Sie Parkour-Läufe über Gebäudedächer durchführen können. Springen Sie von oben nach oben, indem Sie Frontflips oder Backflips machen, und absolvieren Sie alle 39 Level, um der ultimative Boss-Parkour-Läufer zu werden. Verdiene etwas Geld, um neue Charaktere freizuschalten, oder trainiere deinen aktuellen Charakter zum besten Flip Runner! In Flip Runner bist du ein Parkour-Läufer. Sie stehen am Rand von Gebäuden. Zuerst müssen Sie darauf zielen, wohin Sie springen möchten. Wenn sich der Pfeil an der gewünschten Position befindet, klicken Sie. Halten Sie in der Luft die linke Maustaste gedrückt, um sich zu drehen, bis Ihre Füße zum Boden zeigen, und lassen Sie dann die Maustaste wieder los. Flip Runner wurde von Motionvolt Games erstellt. Sie haben damals auch die äußerst beliebten Modelle Flip Master und Flip Diver entwickelt. Kürzlich haben sie auch Backflipper veröffentlicht.

Website: poki.com

