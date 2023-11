Fleeing the Complex ist das fünfte und letzte Spiel der Henry-Stickmin-Legacy-Serie. In diesem Spiel besteht Ihr Ziel darin, Henry Stickmin dabei zu helfen, aus der Zelle B auszubrechen! Sie haben die Wahl, sich an Wachen vorbeizuschleichen, Kontrollpunkte zu durchbrechen oder sich eine Waffe zu schnappen und zu kämpfen. Finden Sie die Schlüssel zum LKW und fahren Sie los! Auf Poki finden Sie alle Henry Stickman-Spiele, die Sie jetzt kostenlos online spielen können. Verwenden Sie die linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Fleeing the Complex wurde von Puffballs United erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Henry Stickmin-Spiele auf Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond und Infiltrating the Airship

Website: poki.com

