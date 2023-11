House of Hazards ist ein lustiges Geschicklichkeitsspiel von NewEichGames. In House of Hazards müssen Sie in einem Wettrennen verschiedene Aufgaben in einer Wohnung erledigen, in der Ihre Gegner Ihre Schritte in Echtzeit beobachten und Fallen aufstellen, um Sie zu besiegen. Vermeiden Sie Hindernisse wie herunterfallende Lampen und schwingende Schränke, um alle Ihre Ziele zu erreichen und die Runde zu gewinnen. Halten Sie Ihre Gegner auf ähnliche Weise davon ab, ihre Aufgaben zu erfüllen, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt Ihre eigenen Fallen aktivieren. Achten Sie am Ende jeder Runde auf das Glücksrad, um die Regeln der nächsten Runde zu lernen. Sind Sie bereit für eine gefährlich gute Zeit? House of Hazards macht so süchtig, dass es mit einer Warnung versehen sein sollte!Spieler 1Spieler 2House of Hazards wurde von NewEichGames, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in den USA, entwickelt. Sie können auch ihre Spiele Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers und Ping Pong Chaos auf Poki spielen.

Website: poki.com

